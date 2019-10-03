Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Ростов-на-Дону вошёл в список административных субъектов Южного федерального округа, где стоимость дизельного топлива сравнительно небольшая. Это следует из доклада Ростовстата.

Так, по итогам сентября 2019 года в Ростове-на-Дону литр дизельного топлива стоит 45,14 рубля. Более дешёвой ценой может похвастаться Краснодар — 44,90 рубля и Майкоп — 44,80 рубля.

Более высокая стоимость дизтоплива в Элисте — 45,25 рубля, Волгограде — 45,29 рубля, и Астрахани — 45,77 рубля. Лидерами списка стали Севастополь и Симферополь, где литр дизельного топлива обойдётся в 49,77 рубля и 49,93 рубля соответственно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Симферополе самая высокая стоимость бензина на юге России.

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