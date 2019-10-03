Севастополь, , 15:54 — REGNUM Новый глава Севастополя Михаил Развожаев выполнил данное накануне обещание создать наблюдательный совет по реконструкции главного городской улицы — Большой Морской. Как сообщил Развожаев на своей странице в Instagram, правительство Севастополя приступило к формированию состава набсовета, войти в который смогут эксперты, общественники, депутаты и сами жители реконструируемой улицы.

Заявки на включение в состав наблюдательного совета принимаются до 11 октября на официальном сайте городского правительства. От одной общественной организации принимаются заявка на одного представителя — по словам Развожаева, это обеспечит баланс мнений, что в свою очередь будет способствовать максимально конструктивному обсуждению.

«После того, как состав наблюдательного совета будет сформирован, его мы также опубликуем на официальном сайте правительства Севастополя», — сообщил Михаил Развожаев.

https://www.instagram.com/p/B3JXp_mAGKm/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Развожаев лично провёл презентацию проекта реконструкции улицы для экспертов и жителей, во встрече также участвовали представители проектной организации. Врио губернатора сообщил, что прислушался к мнению жителей Севастополя и поручил внести необходимые поправки в проект.

Глава Севастополя отметил, что подготовительные работы на площадке начнутся после того, как будет достигнут компромисс по поводу внешнего виды улицы. «Пожелания жителей будут учтены и представлены», — заявил Развожаев.

Прямой диалог с жителями и использования новых способов коммуникаций — отличительная особенность губернаторов новой волны, к которым относят и Михаила Развожаева. Как и уже 20 других новых руководителей регионов, он является выпускником президентской программы подготовки управленческого резерва — так называемой «школы губернаторов».

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева в июле 2019 года после отставки губернатора Дмитрия Овсянникова, которого часто упрекали в неумении и нежелании объяснять свои действия горожанам.