Севастополь, , 12:55 — REGNUM Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о новом подходе к разработке концепции благоустройства городских территорий — теперь проекты будут приниматься с учётом мнения горожан и после общественных презентаций. Первая такая презентация состоялась 1 октября — врио губернатора лично представил экспертам и представителям общественности проект реконструкции главной улицы Севастополя — Большой Морской.

Как рассказал Развожаев на своей официальной странице в Instagram, на обсуждение были приглашены проектировщики, эксперты и горожане, которые ранее высказывали свое мнение в СМИ и в личных сообщениях главе города. «Два часа мы открыто обсуждали все «болевые» моменты. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто высказывался, кто слушал и слышал», — отметил Михаил Развожаев.

Глава Севастополя считает необходимым прийти к компромиссу по поводу внешнего вида улицы до начала подготовительных работ.

«Пожелания жителей будут учтены и представлены. Мы создаем наблюдательный совет, который будет действовать на протяжении всей реконструкции. В ближайшие дни опубликуем информацию о нём. Проведем его заседание, а через две недели мы проведем еще одну общественную презентацию», — заявил он.

Врио губернатора сообщил, что при проектировании уже была учтена часть высказанных севастопольцами замечаний. В частности, принято решение оставить на Большой Морской три полосы для автомобилей и на этом этапе отказываться от создания велодорожек.

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Переосмыслены будут и малые архитектурные формы, которые планировалось установить на центральной улице. Развожаев согласился с мнением севастопольцев, что они должны соответствовать историческому облику фасадов. «Мы сохраним старинные элементы фонарей, лавочки в виде диванов, архитекторы нашли фотографии, как все это выглядело в 50-х и будет сделана такая стилизация», — рассказал он.

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Отдельное внимание будет уделено созданию безбарьерной среды: будет использована тактильная плитка, установлены звуковые светофоры и т.д.

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Михаил Развожаев особо подчеркнул, что город обязан ответственно подойти к использованию выделенных на реконструкцию из федерального бюджета 2 млрд. рублей. «Это деньги, которые на дороге не найдешь», — отметил он.

Основная часть выделенных средств — около 70% — пойдет на строительство и замену коммуникаций. «Поменяем канализацию. Чтобы потом не разрывать все, чтобы починить прохудившиеся старые трубы. Уберем провода с домов, все коммуникации будут под землей», — сообщил Развожаев.

Заниматься строительными работами на Большой Морской будут уже зарекомендовавшие себя специалисты, которых новое руководство города привлекло для исправления недоделок в парке Учкуевка. По словам Развожаева, это даёт гарантию качества и своевременного завершения работ.

https://www.instagram.com/p/B3FqzAKIw1L/

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, разработкой концепции реконструкции Большой морской занимается архитектурное бюро Wowhaus. «Большая Морская — это некий памятник, поэтому у нас есть две задачи: сохранить и проявить этот памятник и сделать его пригодным для современной жизни горожан», — цитирует пресс-служба генерального директора бюро Олега Шапиро.

Напомним, что Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя 11 июля 2019 года после отставки прежнего руководителя города Дмитрия Овсянникова, которого обвиняли в том числе в неумении или нежелании найти общий язык с жителями Севастополя. Развожаев, по мнению экспертов, показывает пример иного отношения к горожанам: он существенно увеличил количество встреч с жителями, активно ведёт социальные сети, где не просто публикует информацию о своей деятельности, но и отвечает на прямые вопросы севастопольцев, а иногда и встревает в спор жителей с чиновниками, заставляя последних корректировать свою позицию. В режиме он-лайн он даёт поручения профильным ведомствам, а работы на городских объектах проверяет лично, часто заставляя исправлять недочёты.

До назначения врио губернатора Севастополя Развожаев возглавлял исполком Общероссийского народного фронта, а осенью 2018 года временно исполнял обязанности главы Хакасии (на период до выборов, в которых участия не принимал).

Развожаев — выпускник президентской программы подготовки резерва управленческих кадров, которую называют «школой губернаторов» и уже 20 представителей которой работают главами регионов. Политологи называют отличительными особенностями губернаторов новой волны близость к людям и использование новых способов коммуникации с жителями.