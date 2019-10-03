Цхинвал, , 14:54 — REGNUM Филиал компании «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» в течение недели проводил ремонтные работы на высоковольтной линии электропередачи «Фиагдон-Северный Портал», проходящей над Алагирским ущельем Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Севкавказэнерго».

Линия электропередачи South-ossetia.info

Выполнение проекта было осложнено тем, что линия электропередачи проходит на высоте почти 3 400 м над уровнем моря по труднодоступной высокогорной местности со сложным рельефом и большими перепадами высот. Во время ремонтных работ на линии электропередач не вводилось ограничение электроснабжения потребителей.

Высоковольтная линия протяженностью 35 км является стратегическим объектом, в качестве резервной осуществляет транзит электроэнергии в Южную Осетию, а также обеспечивает электроэнергией Алагирский район Северной Осетии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Россети ФСК ЕЭС» начнет строительство кабельной линии от подстанции «Северный портал» из Северной Осетии в Южную Осетию в 2020 году.

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