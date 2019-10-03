Ликино-Дулёво, Московская область, , 14:09 — REGNUM Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) приступил к серийному строительству новых автобусов для поставки в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ».

Всего в рамках контракта с правительством Московской области будет изготовлено свыше 630 машин. Отмечается, что новая модификация автобуса разработана с учетом особенностей маршрутов Московской области. Поставки техники будут выполняться до середины 2020 года.

Пригородный автобус большого класса на базе ЛиАЗ-5292 рассчитан на перевозку 81 человека, при этом количество посадочных мест увеличено с 28 до 42. Автобус имеет низкий уровень пола в районе дверей, оснащен системой кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС.

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