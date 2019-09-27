Красногорск, , 09:58 — REGNUM «Группа ГАЗ» планирует поставить 661 автобус ЛиАЗ в Московскую область в рамках соглашения о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры, заключенного с правительством региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из общего количества поставляемой техники 632 автобуса будут разработаны с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, а 29 автобусов будут оборудованы для обучения водителей «Мострансавто». В «стажёрских» моделях место инструктора размещено за водителем и оснащено дублирующими педалями, дополнительным рулем и контрольными приборами.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что до конца 2019 года будет собрано 300 автобусов. Из них 100 единиц поступят уже в концу октября. Министр отметил, что в первую очередь транспортные средства будут выходить на те маршруты, где высокий уровень пассажиропотока.

Напомним, в рамках программы обновления транспорта государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс» в сентябре 2019 года ПАО «НЕФАЗ» передало 74 автобуса, работающих на природном газе.

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