Душанбе, , 12:05 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года объём товарооборота Таджикистана со странами Содружества независимых государств (СНГ) составил 1 млрд 549,3 млн долл. и увеличился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Так, на страны СНГ приходится больше половины от общего размера внешнеторгового оборота Таджикистана — 54,8%.

Высокий рост торговли наблюдается с такими странами Содружества как: Армения — 39,9%, Узбекистан — 20,2%, Украина — 15,2%. При этом доходы от товарооборота с данными странами за отчётный период составили 315,7 тыс. долл., более 231,8 млн долл., более 29,5 млн долл. соответственно.

На первом месте среди торговых партнеров Таджикистана находится Россия — 654,6 млн долл., затем Казахстан — 559,3 млн долл.