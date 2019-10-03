В Германии пока не решили, стоит ли становиться страной-партнёром международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе, решение о приобретении статуса партнёра в стране пока не приняли, вопрос проходит стадию обсуждения. Тем не менее, представители экономики Германии весьма заинтересованы в предложении уральской стороны, подчеркнул дипломат.

Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Крузе добавил, что «Иннопром» считается в ФРГ «главной промышленной выставкой России».

Напомним, ранее генконсул заявлял, что Германия может стать страной-партнёром «Иннопрома» в 2021 году. Об этом он сказал на встрече со спикером свердловского заксобрания Людмилой Бабушкиной.

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