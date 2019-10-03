Грозный, , 10:16 — REGNUM В Грозном состоялось представление нового туристического бренда республики. Им стал слоган — Земля героев» («The land of heroes»). Над разработкой этого бренда работала в течение полугода команда из 10 человек брендингового агентства Pro.Name из Санкт-Петербурга.

Предложил провести ребрендинг его учредитель Юрий Запесоцкий. По его мнению, у многих образ Чечни до сих пор сильно отличается от того, что эта республика являет собой в настоящее время.

«Если обобщить всю историю и глубину духа чеченского народа, то можно сказать, что Чеченская Республика — это земля храбрых людей, то есть «земля героев», — цитирует главу агентства ИА «Чечня Сегодня».

Поэтому, по словам Запесоцкого, на новом логотипе Чечни появились «знакомые представителю российского и зарубежного мира знаки — мечеть, полумесяц как символы веры и борода как символ мужественности и независимости».

Как отметил министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев, старый бренд «Visit Chechnya» выглядел, как танцующий джигит и «не до конца раскрывал весь туристический потенциал Чеченской Республики». По мнению министра, новый бренд будет характеризовать Чечню лучше.

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