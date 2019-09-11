Грозный, , 13:24 — REGNUM Специалисты туристической отрасли Чечни совместно с компанией из Санкт-Петербурга разработали новый туристический бренд республики. Минтуризма региона представит его в октябре 2019 года.

Бренд под лозунгом «Добро пожаловать на землю героев» находится в настоящее время в процессе регистрации. Об этом сообщил министр по туризму республики Муслим Байтазиев на полях фестиваля «Неделя Северного Кавказа в Болгарии».

«Слоган Чеченской Республики сейчас звучит как «Добро пожаловать на землю героев». Планируем представить его в начале октября», — цитирует министра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня в последние годы представляет собой очень популярное направление у туристов. Они активно интересуются изменениями, которые произошли в республике. За первое полугодие 2019 года турпоток в Чечню вырос на 37% и составил почти 100 тыс. человек.

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