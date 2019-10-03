Москва, , 08:41 — REGNUM Уверенный рост цен на новые квартиры, отмеченный в первом полугодии, во второй половине года сменяется стагнацией. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир», изучив цены на жилье в городах с населением более 300 тыс. человек.

Элитное жилье в расчет не брали. Оказалось, что с июля по сентябрь включительно новые квартиры подорожали в 28 из 70 самых крупных городов. Дороже всего обходится первичное жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Сочи и Владивостоке. Самые доступные новостройки в Махачкале, Саратове, Магнитогорске, Владикавказе и Липецке.

В среднем в крупных городах жилье стоит 3,3 млн рублей — по 58 тыс. за квадратный метр. Сокращение спроса на новые квартиры в третьем квартале связано с ощутимым ростом цен в последний год и незначительным снижением ипотечной ставки, пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

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