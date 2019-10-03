Якутск, , 08:14 — REGNUM Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что часть доли государства в компании АЛРОСА юридически находится в плане приватизации, но из-за позиции акционера — Якутии — продажа акций не состоится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Де-юре — да, де-факто — я думаю, что это нереалистично. Есть жёсткая позиция якутов, которые против, а у нас по соглашению мы должны синхронизировать продажу доли. Поэтому реально, я думаю, мы никогда с ними не договоримся до этого», — пояснил ТАСС Алексей Моисеев, добавив, что 8% акций АЛРОСА в районах Якутии — это национальная гордость.

Напомним, государство в лице Росимущества владеет 33,02% акций компании, 25% плюс одна акции — у Якутии, в свободном обращении — около 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Якутии не раз предлагали избавиться от 8% акций АЛРОСА и направить их в одну структуру. Позиция Якутии в этом случае однозначна — акции должны остаться в муниципалитетах республики.