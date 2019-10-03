Южно-Сахалинск, , 05:58 — REGNUM Более 20 тыс. сахалинцев и курильчан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, квитанциях за октябрь увидят снижение сумм за отопление на 50%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проблему высоких тарифов островное население не раз озвучивало на встречах с губернатором Валерием Лимаренко.

Накануне отопительного сезона в правительстве региона были приняты изменения, которые дают возможность платить 50% тем, кто живёт в аварийных домах, а это более 420 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой новосёлы в разных районах Сахалина замерзали — дома оказались построены с нарушениями.