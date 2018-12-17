На Сахалине замерзают жильцы новостроек: средства ищут в резервном фонде

Южно-Сахалинск, , 06:06 — REGNUM Радость жителей Сахалинской области, лишь недавно переехавших в новые дома, построенные по различным программам, оказалась преждевременной. В разных районах Сахалина возникла одна проблема: в новостройках замерзают жильцы, тепловой контур выполнен из рук вон плохо, дома построены некачественно. В северной Охе, в поселке Тунгор, готовы ввести режим ЧС. Средства на ликвидацию аварийных ситуаций по поручению врио губернатора области Валерия Лимаренко изыскивают в резервном фонде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр сахалинской Охи Сергей Гусев объявил, что готов ввести режим ЧС в связи с тем, что жильцы новостроек в посёлке Тунгор замерзают в своих домах.

Тревогу, по данным регионального ИА Сахалин. Инфо, жильцы новых домов в Тунгоре, в которые они переехали по программе переселения из аварийного жилья, начали бить ещё в сентябре. Из строя стали выходить котлы отопления — в домах, видимо, в целях экономии, установлено автономное отопление. Проблема в новостройках в считанные дни с наступлением холодов стала масштабной. Люди жаловались в администрацию района, на телевидение, в коммунальные службы.

Когда наступила зима и ударили серьезные морозы, жить в новостройках стало совсем невыносимо. На встречу с главой района Сергеем Гусевым пришли десятки «несчастливых новоселов». Люди жаловались на то, что котлы не работают, в квартирах зверский холод, жаловались и на лопнувшие стекла, и на треснувшие стены. Представитель подрядчика попытался наладить работу котлов, но сделать это оказалось невозможным: в штатном режиме отопительное оборудование не работает.

Морозы на севере Сахалина стоят нешуточные. Многие жильцы уже вынуждены ходить ночевать к соседям, чтобы не околеть от холода. А в этих новостройках живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры, есть один ветеран Великой Отечественной войны. Пока будет решаться вопрос с ремонтом или заменой котлов, людей можно заморозить.

Глава района Сергей Гусев сообщил, что рассматривается вопрос о введении режима ЧС.

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На ситуацию в охинском Тунгоре оперативно отреагировал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Средства на новые котлы для тунгорских домов выделили из резервного фонда области. Специалисты уже приступили к замене котлов:

«На сегодняшний момент специалисты выявили неисправность 15 котлов. 5 из них уже заменены. Остальные поломки планируется устранить до конца недели. Те котлы, которые находятся в рабочем состоянии, мы тоже заменим, чтобы обезопасить жителей от подобных нештатных ситуаций. На эти работы потребуется порядка 5,5 млн рублей. По решению врио губернатора средства выделены из резервного фонда Сахалинской области», — рассказал зампред правительства Сахалина Владимир Сидоренко.

Новостройки всё еще находятся на гарантийном обслуживании, поэтому застройщик обязан будет возместить бюджету области убытки.

Еще одна проблемная ситуация возникла в столице Сахалинской области — там едва въехавшие в свои квартиры жильцы нового дома уже пожаловались на холод.

Специалисты вместе с представителями мэрии Южно-Сахалинска осмотрели здание и пришли к выводу, что застройщик поработал некачественно. Есть нарекания к качеству монтажа окон и балконных групп.

Видимо, это не последние жалобы. В социальных сетях сахалинцы почти хором жалуются на безобразное качество новостроек в островном регионе:

«Аналогичная ситуация в Красногорске. Всю прошлую зиму дрожали от холода в новой квартире! Котельная старая, очистные сооружения уже год со дня сдачи домов, в которые переселили жильцов аварийных бараков, не запущены в строй!».

«Мы в Дальнем всю прошлую зиму замерзали! Сами топили, обогревателем. Эту зиму тоже, видимо, придется терпеть».

«Кому вообще нужны такие новостройки?! Старое аварийное жилье сносят, а новое аварийное — строят! Только деньги отмывают», — жалуются сахалинцы в социальных сетях.

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем самом первом интервью на острове сказал, что еще не успел подробно ознакомиться с ситуацией, но одно ему уже ясно: в регионе необходимо наводить элементарный порядок в ЖКХ, в медицине и в образовании. Похоже, времени на раскачку у нового руководителя области нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, множество нареканий у новоселов вызывают и построенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья дома в Амурской области. В Белогорске на строительство двух кварталов таких домов потратили 700 млн бюджетных рублей. Но качество домов не выдерживает никакой критики. Жильцы жалуются губернатору Василию Орлову, президенту РФ Владимиру Путину, в Генеральную прокуратуру. Мэр Белогорска Станислав Мелюков, объясняя, почему он принимал такие проблемные дома и подписывал документы о вводе в эксплуатацию, сказал, что дома построены для людей, у которых нет денег на оплату современных коммунальных услуг.

Аналогичные дома построены и в поселке Бурея Амурской области. Там жильцы тоже ходят по инстанциям и пишут многочисленные жалобы.

В обоих случаях дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после вмешательства прокуратуры и СК РФ.