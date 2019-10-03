Москва, , 01:31 — REGNUM Россия готова сотрудничать с Кубой по вопросам атомной энергетики, если кубинские власти примут соответствующее решение, заявил первый замглавы аппарата Правительства РФ Сергей Приходько журналистам.

При этом он подчеркнул, что на Кубе пока не планируется создание атомных электростанций.

«Если это решение будет пересмотрено, то, конечно, Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы на этом направлении», — заявил Приходько.

Он добавил, что возможности для такого партнерства есть благодаря большому количеству высокопрофессиональных кубинских инженеров, обучавшихся в советских и российских вузах. По словам Приходько, в настоящее время уже обсуждается ряд проектов по использованию мирного атома — использование атомных технологий в медицине и сельскохозяйственной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев совершит официальный визит на Кубу 3−4 октября. Он встретится с председателем Госсовета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

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