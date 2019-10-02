Ташкент, , 22:55 — REGNUM В Узбекистане при строительстве дорог все еще используется преимущественно асфальтобетонное покрытие, срок эксплуатации таких дорог составляет 10−15 лет, они нуждаются в ремонте уже через первые 4−5 лет использования.

Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного развитию дорожного хозяйства.

В Узбекистане по автомобильным дорогам осуществляется перевозка 98 процентов всех грузов и 88 процентов пассажиров.

«Хотя цементобетонное покрытие и дороже на 15−20 процентов, но эксплуатационный срок в 2−3 раза больше, а расходы на содержание таких дорог втрое меньше по сравнению с асфальтными», отмечалось на мероприятии.

В этой связи, с учетом растущих объемов производства цемента в республике поручено поэтапно перевести строящиеся заново и реконструируемые дороги государственного значения на цементобетонное покрытие.

Президентом подчеркнута необходимость активного привлечения международных организаций и частных партнеров к строительству и ремонту автодорог. В частности, даны указания по реализации на основе такого партнерства 18 крупных проектов, охватывающих 1,6 тысячи километров дорог международного и государственного значения.

На совещании перед Министерством финансов поставлена задача внедрить порядок, в соответствии с которым средства республиканского бюджета будут выделяться на дороги общего пользования, а средства местных бюджетов — на внутренние дороги.

«Отмечалось, что в зарубежной практике дорожного строительства хорошо зарекомендовало себя государственно-частное партнерство. Инвесторов к проектам государственно-частного партнерства можно привлечь, передав им объекты придорожной инфраструктуры», указано на совещании.