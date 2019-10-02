Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Сразу несколько компаний в качестве кредиторов решили обанкротить ОАО «Метрострой», которое является главным и единственным подрядчиком по строительству петербургской подземки. Об этом свидетельствуют данные портала «Федресурс».

Считается, что новую волну исков «запустил» Сбербанк, который 26 сентября объявил о своем намерении обратиться в суд для признания «Метростроя» несостоятельным. Однако еще до того, 17 сентября, о таком же намерении объявила и компания «Бамард», которая выращивала газон для стадиона на Крестовском острове, а «Метрострой» был генподрядчиком достройки стадиона в 2016—2018 годах.

В октябре сразу три компании последовали этому примеру. Признать «Метрострой» банкротом намерены ЗАО «АБЗ-Дорстрой», которое является одним из крупнейших петербургских подрядчиков в сфере строительства дорог, благоустройства и продажи асфальтобетонных смесей.

Речь также идет об ООО «Зитрон», которое занимается оборудованием для проходки и вентиляции тоннелей и метрополитенов, и о ЗАО «Метробетон».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года иск о банкротстве «Метростроя» подавала в арбитраж компания «Ариэль Металл», которая занимается производством и торговлей стальными трубами и другими металлическими изделиями. Компания не смогла дождаться от «Метростроя» 5 млн рублей за поставленную продукцию. Тогда же был зарегистрирован еще один иск, уже по гражданскому делу, где «Метрострой» обозначен ответчиком, — от ООО «Размах ГП», которое занимается строительством и отделочными работами. Всего же к «Метрострою» и его СМУ ранее было подано 16 исков о взыскании долгов со стороны поставщиков и подрядчиков.

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