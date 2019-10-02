Бишкек, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пометил крупнейший в Киргизии золотой рудник «Кумтор» и провел переговоры с президентом горнорудной компании «Centerra Gold Inc» Скоттом Перри. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы кабинета министров, в ходе встречи он обсудил с руководителем канадской компании вопрос продления сроков эксплуатации месторождения «Кумтор».

»В 2020 году в бюджете компании на продолжение геологоразведочных работ заложено около $20 млн (1,3 млрд рублей)», — сказал Абылгазиев.

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Также киргизстанский премьер затронул тему рекультивационного фонда, на счетах которого есть около $40 млн (2,6 млрд рублей). Эти деньги власти Киргизии хочет разместить в местных банках и использовать для выдачи кредитов на развитие регионов и сельскохозяйственной отрасли, а также на поддержку малого и среднего бизнеса.

«К окончанию срока эксплуатации рудника, мы, согласно графику, обеспечили бы возвратность средств. Эти требования мы ставим и перед другими горнорудными компаниями», — подытожил он.

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