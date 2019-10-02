Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Годовое заседание ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15 впервые проходит в России — в Санкт-Петербурге. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Системного оператора ЕЭС России.

«Сегодня GO15 — это один из «мозговых центров» мировой электроэнергетики», — отметил глава СО ЕЭС Борис Аюев, выступая с приветственным словом на открытии заседания.

Мероприятия в Санкт-Петербурге продлятся три дня. Одним из главных вопросов в повестке встречи стало изменение подходов к оперативно-диспетчерскому управлению в условиях «энергетического перехода». Он, в частности, подразумевает изменение традиционного энергетического уклада, связанного с планомерной декарбонизацией энергетики, развитием новых энергоресурсов и возможностями новых цифровых технологий.

Ассоциация GO15 создана в октябре 2004 года в США. Она объединяет системных операторов, управляющих крупными энергосистемами с нагрузкой свыше 50 ГВт каждый. Её участниками являются крупнейшие системные и сетевые операторы: CAISO, MISO, PJM Interconnection из США, CSG из Китая, Elia из Бельгии, ESKOM из ЮАР, ряд других.

В совокупности члены ассоциации обеспечивают управление энергосистемами с более чем 70% мирового электропотребления, при этом общая установленная мощность генерации, находящейся под их управлением, превышает 2,5 ТВт.