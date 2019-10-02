Москва, , 15:15 — REGNUM Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«(Атаки) не приводят к нужному эффекту для тех, кто осуществляет подобные акции, но вредит экономике, потребителям в том числе. Мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств», — заявил Путин.

Он отметил, что атаки привели лишь к краткосрочным колебаниям на рынке и никак существенно на энергетической отрасли не отразились.