Москва, , 15:02 — REGNUM Иран является чрезвычайно важным участником мирового энергетического рынка, и санкционная политика США в отношении него серьёзно ослабляет стабильность этой отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Иран является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Но, к сожалению, из-за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объёме свои возможности», — заявил Путин.

«На мой взгляд, это очень вредно для мировой экономики в целом, для мировой энергетики. Это не даёт возможности обеспечить стабильную работу сектора, крайне важного сектора для всей мировой экономики. А когда нет стабильности — нет и инвестиции. Должного объёма инвестиций. Скачут цены, что в конечном итоге вредит не только производителям, но и потребителям», — продолжил он.

По его словам, Россия всячески поддерживает Иран и стремится минимизировать риски от сложившейся ситуации.

«У нас есть определённые договорённости с европейскими партнёрами, которые тоже так или иначе пытаются выстроить отношения с Ираном в том числе в сфере энергетики. Давайте не будем забывать, что решение этих вопросов тесно связано с глобальной политикой и вопросами безопасности», — указал Путин.