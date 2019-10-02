Нижний Новгород, , 14:25 — REGNUM Руководители трех нижегородских охранных предприятия подозреваются в неуплате налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что руководители взаимозависимых организаций уходили от налогов путем взаимодействия с фиктивными организациями, с которыми фактически хозяйственные взаимоотношения отсутствовали. Это привело к незаконному применению вычетов по НДС и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В итоге в 2012—2014 года компании не заплатили налогов более чем на 91 млн рублей.

В настоящее время в офисах организаций проходят обыски, изъятия документов, аналогичные мероприятия проводятся по местам проживания руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в связи с неуплатой налогов на 268 млн рублей домоуправляющей компанией ООО «ДК «Сормово». Часть налоговой нагрузки была перенесена на подконтрольные компании, которые осуществляли контроль над многоквартирными домами якобы самостоятельно.