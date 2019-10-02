Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве зафиксировали самый высокий спрос с 2014 года на земельные участки, право аренды которых реализуется на городских аукционах. Об этом 2 октября сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«149 претендентов собрали аукционы по аренде городской земли с начала этого года. Это рекорд за последние пять лет», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что интерес к лотам растёт ежегодно. Так, за аналогичный период 2018 года в торгах участвовали 53 предпринимателя, а в 2017 — 27.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев пояснил ИА REGNUM, что средняя конкуренция на земельных торгах по итогам девяти месяцев 2019 года составляет 3,9 участника на лот. Годом ранее показатель был ниже.

«Во многом такая тенденция объясняется увеличением количества предложений: наряду с небольшими участками под ИЖС город реализует землю под крупные коммерческие проекты — физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы», — отметил Дёгтев.