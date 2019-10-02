Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM На Среднем Урале 100 субъектов малого и среднего бизнеса получат поддержку Свердловского фонда поддержки предпринимательства по продвижению своей продукции на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Поддержку, по итогам проведённого конкурса, получили малые предприятия по производству промышленного оборудования, бухгалтерские конторы, пекарни и оздоровительные центры, а также другие бизнес-организации.

Предпринимателям будет оказана поддержка по производству презентационных материалов, СЕО-продвижению и таргетингу.

Отметим, что в Свердловской области услуга по рекламе продукции предприятий малого и среднего бизнеса реализуется в рамках профильного национального проекта по поддержке предпринимательства.