Кито, , 03:10 — REGNUM Эквадор намерен выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года, сообщает агентство Reuters.

«Эта мера проводится в соответствии с планом правительства по сокращению государственных расходов», — говорится в сообщении минэнерго Эквадора.

Отмечается, что причиной выхода страны из ОПЕК являются проблемы с бюджетом страны. При этом министерство энергетики Эквадора намерено и после выхода из организации поддерживать усилия по стабилизации мирового рынка нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 ОПЕК покинул Катар. Решение катарских властей о выходе из организации было принято из-за намерений правительства сосредоточить свои силы на развитию добычи природного газа.