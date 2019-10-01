Москва, , 20:39 — REGNUM Нельзя всю страну стричь под одну гребёнку, нужен дифференцированный подход, 50 тысяч в Москве и 50 тысяч на Алтае — это разные деньги. Так президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин отреагировал на предложение ввести новые штрафы за теневой бизнес в размере от 50 000 до 100 000 руб. (сейчас 500 — 2 000 руб.).

Это предложение в ряду других законодательных инициатив в области развития малого и среднего предпринимательства направлены из Совета Федерации в Минэкономразвития РФ.

«Думается, нужно создавать такие условия, чтобы малым бизнесом у нас в стране было выгодно и почётно заниматься, повышение же до «космических пределов» штрафов — это вторично, — заявил Сергей Катырин. — Пока что, несмотря на все усилия, в том числе и объединений предпринимателей, таких, как ТПП РФ, этот вид деятельности у нас в стране остается малопопулярным из-за чиновничьего засилья, бюрократических препон, огромной излишней отчётности и прочих «прелестей» ведения бизнеса в России.

Каждый шаг в нужном направлении дается с большим трудом, «чиновничий клан» нередко отыгрывает назад утраченные позиции, поэтому многие и предпочитают работать в «тени», хотя, конечно, это их не оправдывает».

Именно поэтому, по словам Сергея Катырина, палата долгое время доказывала, что есть такие формы предпринимательства, для которых не нужна чрезмерная отчётность: «Мы добивались, например, чтобы так называемым самозанятым — тем, кто ремонтирует, ухаживает за больными, убирает в домах, репетиторствует и т.д. — предложили простейший вариант налогообложения. В прошлом году, наконец, был законодательно, как эксперимент, рассчитанный до 2028 года, введен в четырёх регионах так называемый налог на профессиональный доход. Нет налоговой отчётности, социальных платежей: заработал — заплати государству очень маленький процент дохода от реализации товаров, работ, услуг. Нет дохода — не плати».

Надо, как минимум, заняться введением налога на профессиональный доход в остальных регионах, считает Сергей Катырин. Глава ТПП РФ полагает, что в итоге «теневиков» стало бы намного меньше.

«Я безусловно и принципиально согласен, что меры против тех, кто старается уклониться от налогов, нужны. Но разрабатывать их без консультации с предпринимательством, как минимум, нерационально. Добросовестные предприниматели, естественно, заинтересованы именно в честной конкуренции.

Сергей Катырин Но они также прекрасно знают состояние дел в своем регионе и то, что запредельные размеры штрафов без учета реальной ситуации обязательно приведут и к человеческим трагедиям, потому что во многих местах бизнес, даже «теневой», дает возможность только-только выжить, и к тому, что люди просто или покинут бизнес навсегда, или вообще повиснут на шее у государства. Ну, и, безусловно, появится новый дополнительный вид взяток, чтобы откупиться от возможного наказания».

Путь к решению — широкие консультации, диалог бизнеса и власти, подчеркнул глава крупнейшего бизнес-объединения России.