Таллин, , 19:07 — REGNUM Только за первый день работы электронной системы выдачи бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленобласть для граждан 53 стран, принято порядка 3 тыс. заявок, сообщает сегодня, 1 октября, портал эстонского издания Postimees со ссылкой на администрацию Санкт-Петербурга. Большинство заявителей — граждане Эстонии.

При этом эстонские пассажирские перевозчики с началом действия новой системы начинают наращивать количество маршрутов в Санкт-Петербург. В частности, как пишет портал эстонского общественного вещателя ERR, один дополнительный рейс к уже десяти существующим добавила компания Lux Express, хотя ранее представители перевозчика уверяли, что не смогут увеличить количество рейсов по техническим причинам из-за и так максимальной работы КПП Нарва-Ивангород. Добавила рейсы и компания Baltic Shuttle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства с 1 октября смогут начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Визу будут оформлять в течение 4 рабочих дней, они будут действовать 30 дней с момента получения, а находиться на территории РФ обладатели таких виз смогут не более 8 дней.