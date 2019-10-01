Рига, , 18:40 — REGNUM Уже с 1 января 2020 года в Латвии прогнозируют резкий скачок цен на топливо, сообщает сегодня, 1 октября, латвийский новостной портал Delfi. Тысяча литров бензина подорожает с 476 евро до 509 евро, а дизельное топливо с 372 евро до 414 евро за одну тысячу литров.

Причина — выполнение требований по контролю за выбросами углекислого газа. Как отмечает газета Neatkarīgā rīta avīze, власти повышают акциз на топливо из-за провала плана обеспечения к 2020 году 40% возобновляемой энергии во всей латвийской энергетике. После провала плана бремя было решено перенести на тех, кто создаёт выбросы CO2, иными словами в транспортный сектор.

При этом власти уклоняются от прогнозов, как такое увеличение акцизов в целом повлияет на инфляцию в стране, поскольку именно расходы на топливо закладываются буквально во всех сферах жизнедеятельности, отмечает издание.