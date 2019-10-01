Москва, , 17:56 — REGNUM В вагонах Московских центральных диаметров (МЦД) бесплатно можно будет провести багаж только определенного габарита. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта Москвы.

Не оплачивать багаж отдельно можно будет в случае, если каждая его сторона не превышает 180 сантиметров. В то же время, при пересадке с МЦД на метро и МЦК нужно будет покупать билет для багажа.

Департамент транспорта также подчеркнул, что стоимость провоза багажа на МЦД будет ниже, чем на электричках.

«Сейчас пассажир электрички платит за такой багаж 120 рублей до 100 километров в пути и 240 рублей, если расстояние превышает 100 километров. Пассажир МЦД заплатит за провоз крупногабаритного багажа 60 рублей за весь путь следования», — рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта города Андрей Акимов.

При этом провоз санок, самокатов, моноколес, сигвеев также будет бесплатным, если их размер не превышает 180 сантиметров.

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