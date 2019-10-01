Москва, , 15:56 — REGNUM Общий объём средств, которые «Новатэк» направит на выплату дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2019 года, составит 43,2 млрд рублей. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

Решение о выплате дивидендов принято 30 сентября 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Новатэк». В соответствии с сообщением, размер дивидендов составляет 14,23 рубля на одну акцию, что на 53,8% размер выплаты по результатам работы в первой половине прошлого года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября 2019 года.

Напомним, в первом полугодии текущего года «Новатэк» показал 450,9 млрд рублей чистой прибыли, полученной в основном за счёт продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2».

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