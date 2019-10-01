Реж, Свердловская область, , 14:44 — REGNUM В Реже сотрудникам ООО «Экопром» погасили задолженность по заработной плате, накопившуюся с апреля 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что работникам также выплачен аванс за сентябрь.

В ходе прокурорской проверки установлено, что задолженность образовалась перед 87 сотрудниками. Общая сумма выплаченного долга с учётом компенсации за задержку составила более 6,3 млн рублей.

Отметим, что проблемы с выплатой заработной платы на предприятии начались с апреля 2019 года. По факту нарушения трудового законодательства, прокуратура внесла представление на имя руководителя организации.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.