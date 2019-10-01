Сеул, , 13:33 — REGNUM Торговый конфликт между Южной Кореей и Японией оказал большее влияние на Токио, чем на Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июле-августе экспорт товаров из Южной Кореи в Японию сократился на 3,5%, в то время как из Японии в Южную Корею — на 8,1%.

Известно, что в августе данный показатель составил — 6,6% для Сеула и 9,4% — для Токио.

Напомним, что с 4 июля японское правительство ввело ограничение на экспорт трех высокотехнологичных материалов, таких как фтористый водород, фоторезист и фторированный полиамид.

В сентябре текущего года экспорт товаров из Южной Кореи в Японию составил $2,32 млрд, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, экспорт полупроводников сократился на 10,5%, бытовой техники — на 0,8%, нефтепродуктов — на 15,1%, нефтехимии — на 37,3%.

С другой стороны, в июле импорт из Японии сократился на 8,4%, в августе — на 8,2%, в сентябре — на 8,6%. Отмечается, что в сентябре импорт оборудования для производства полупроводников сократился на 38,7%, металлообрабатывающего оборудования — на 33,1%.

В июле сальдо торгового баланса составило $1,66 млрд, в августе — $1,63 млрд, в сентябре $1,49 млрд, что соответствует месячным показателям до введения экспортных ограничений.