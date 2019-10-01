Вильнюс, , 13:25 — REGNUM Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич сегодня, 1 октября, в Минске проведёт переговоры со своим белорусским коллегой Алексеем Авраменко и представит логистические возможности Литвы по сохранению и наращиванию транзита белорусских грузов через Литву в порт Клайпеды, треть оборота которого составляют белорусские грузы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает пресс-служба литовского ведомства, Наркевич отправился в Минск для участия в форуме «XII Белорусская транспортная неделя». Наркевич на встречах в Минске продолжит новую инициативу Литвы, в которой Белоруссии предлагается не только наращивать транзит, но и использовать инфраструктуру Литвы и Польши для альтернативного получения энергоресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сближении с Белоруссией в Литве заговорили после вступления в должность президента Гитанаса Науседы, который уже провёл закрытую встречу с дипломатами и политологами, на которой выслушал мнения сторон о возможностях потепления с официальным Минском. 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран. Это же Линас Линкявичюс предложил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею во время их встречи в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН.