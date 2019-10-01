Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Массового ухода компаний с рынка не наблюдается, бывшие хостелы именуются теперь апартаментами и продолжат работу по крайней мере до первых серьезных проверок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 1 октября, глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, комментируя вступление в силу закона о запрете на размещение хостелов в жилых домах.

Закон, запрещающий использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг, вступил в силу 1 октября.

«Случаев перевода помещения из жилого в нежилой фонд крайне мало. Хотя бы потому, что если хостел располагается в центре Петербурге и выше первого этажа, сделать это практически невозможно.

Но массового ухода с рынка тоже нет. Компании переименовали хостелы в апартаменты, сдают комнаты без услуг и подписывают договоры найма помещения. До первых серьезных проверок они так и будут работать. Цены там будут ниже. Контроля за размещением не будет.

Государству следовало пойти по другому пути: не запрещать хостелы в жилом фонде, а обязать их владельцев платить по коммерческим ставкам за ЖКХ, платить налоги, вносить платежи за ремонт фасадов и инженерных коммуникаций. Тогда они не смогли бы демпинговать, и все бы работали в едином правовом поле. К сожалению, был выбран другой подход», — отметил Алексей Мусакин.

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