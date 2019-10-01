Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Входящее в Группу «ФосАгро» АО «Апатит» стало «Предприятием года» по версии издания «деловой Петербург». В основе рейтинга методика, разработанная экспертами ВШЭ. Более 500 компаний Северо-Запада России оценивались по ряду показателей, среди которых объем инвестиций, в том числе уровень вложений в НИОКР, валовый объем производимой продукции и годовой рост объемов производства.

Первый заместитель генерального директора АО «Апатит» Александр Гильгенберг подчеркнул, что «Деловой Петербург» — одно из наиболее авторитетных российских деловых изданий.

«В основе успеха нашей компании — слаженная работа высокопрофессионального трудового коллектива. Компания активно развивается, инвестируя в расширение и модернизацию мощностей с использованием наилучших доступных технологий ежегодно более 500 млн долларов, что составляет не менее 50% EBITDA. Это один из самых высоких показателей в российской промышленности. За последние 6 лет объем производства продукции вырос в 1,6 раза и достигнет в конце 2019 года 9,5 млн тонн. Экологически безопасная продукция компании востребована более чем в 100 странах мира. При этом ФосАгро — ведущий поставщик минеральных удобрений на внутренний рынок. Фактически каждая третья тонна удобрений, внесенная на российские поля произведена ФосАгро», — отметил Александр Гильгенберг.

«ФосАгро» ежегодно направляет более 2,5 млрд. рублей на поддержку собственных социальных и благотворительных программ. Совместно с российскими и международными институтами ФосАгро работает над проблемой повышения урожайности. Компания выступает партнером ООН в области устойчивого развития. И партнером ЮНЕСКО в ряде проектов, среди которых программа поддержки молодых ученых «Зеленая химия для жизни» и мероприятия Международного года Периодической таблицы химических элементов, объявленного ООН в честь 150-летия открытия Дмитрием Менделеевым периодического закона.

В 2019-м году — входящий в состав «ФосАгро» горно-обогатительный комбинат отметил 90 лет со дня основания, а ведущий в стране и Европе отраслевой институт — АО «НИУИФ» имени профессора Самойлова — отпраздновал 100-летний юбилей .

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