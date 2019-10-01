Москва, , 07:07 — REGNUM Отказ в кредите могут с 1 октября получать заёмщики, если у них окажется слишком малый показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД), сообщили в Банке России.

При обращении людей в банки за суммой более десяти тысяч рублей им будут рассчитывать ПНД, и если окажется, что показатель ниже определённого значения, кредит заёмщик не получит.

То же касается и рефинансирования кредита. Или человеку могут предложить займ по более высокой ставке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении с октября ПДН в Банке России заявили в середине апреля. В зависимости от уровня этого показателя и полного размера кредита ЦБ устанавливает надбавки к коэффициентам риска банка.

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