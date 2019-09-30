Москва, , 15:21 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы подразумевает сокращение расходов госказны на национальную оборону, но при этом увеличение ассигнования на национальную безопасность, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Расходы на национальную оборону в 2020 году сократятся на 110,1 млрд рублей. Так, если в 2019 году они достигали 3,21 трлн рублей, то в 2020 году они составят 3,1 трлн рублей. Однако к 2022 году расходы на национальную оборону увеличатся до 3,33 трлн рублей.

В то же время правительство в 2020 году предлагает повысить финансирование направления, связанного с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Так, в 2019 году на эти цели отведено 2,23 трлн рублей, но в 2020 году правительство предлагает увеличить расходы до 2,46 трлн рублей, что на 225,1 млрд рублей выше. Однако при этом размер расходов на цели нацбезопасности останутся практически неизменными в течение трех лет. Так, к 2022 году они должны составить 2,48 трлн рублей.