Таллин, , 13:51 — REGNUM В Эстонии собираются построить завод по предварительной очистке сланцевого масла, несмотря на риски критики со стороны Брюсселя из-за строгой экологической политики ЕС. Как пишет сегодня, 30 сентября, портал эстонского общественного вещателя ERR, стоимость проекта составит 600 млн евро, но экспортный доход ожидается в размере 200 млн, а прямо или косвенно завод создаст 15 тыс. рабочих мест. Именно доходы и трудоустройство превышают возможные риски, считают в госконцерне Eesti Energia, который и является учредителем проекта.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, в компании рассчитывают и на поддержку государства, которая может быть в размере 20−30% от стоимости всего проекта. Рисками при этом названы колебания цен на сырьё и топливо, окупаемость проекта и климатическая политика.

Однако, утверждается в публикации, новый завод «ещё как минимум 20 лет» будет соответствовать экологической политике Брюсселя. Планируется, что на предприятии будет перерабатываться 1,5 млн тонн масла в год. Правительство Эстонии уже обсуждает возможность поддержки проекта, а Eesti Energia разрабатывается документация.