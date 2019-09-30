Москва, , 12:30 — REGNUM Проект «Реконструкция и строительство аэропорта «Грозный» («Северный»)» обсудили в правительстве РФ. В обсуждении приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, представители Минтранса РФ, Росавиации и других заинтересованных ведомств. От Чечни на встрече присутствовал глава правительства Муслим Хучиев.

Основным вопросом было соответствие проекта положениям постановления правительства РФ № 590 от 12 августа 2008 года об эффективности использования средств федерального бюджета, написал премьер-министр на своей странице в Instagram. По словам Хучиева, аэропорт в Грозном включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года.

После реконструкции площадь терминала аэропорта составит 25 тыс. кв. м, а пропускная способность достигнет 550 пассажиров в час. Аэровокзал в Грозном обещает стать самым современным на юге России, отметил премьер-министр.

https://www.instagram.com/p/B26_YTJAkUV/