Москва, , 10:47 — REGNUM Низкая инфляция в России может оказаться под угрозой, если подорожает весь спектр молочной продукции. Тогда об индексе потребительских цен около 3,8−3,9% по итогам года можно будет забыть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Российские граждане активно потребляют молочную продукцию, сокращать спрос некуда, поэтому за продукт придется вынужденно переплачивать. Это неминуемо скажется на параметрах инфляции.

Резкое увеличение нагрузки на бизнес способно привести к удорожанию молока и продуктов из него в среднем на 10%. Сейчас идут тестовые работы по маркировке молочной продукции, к концу осени должен вступить в силу новый вариант электронной ветеринарной сертификации. В комплексе это наращивает расходы для производителя, а значит, обязательно будет включено в цену конечного продукта.

Инициатива по сертификации направлена на максимально возможное исключение фальсификата, и это забота о потребителе. Но за эту заботу гражданкам придется заплатить из собственного кармана, как обычно.

Запуск двух систем — сертификации и маркировки — должен произойти через месяц, с 1 ноября. Это значит, что цены на молочную продукцию могут начать повышаться уже сейчас, превентивно. Среднее подорожание ожидается в пределах 8−10%», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, писали СМИ со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

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