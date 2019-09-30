Москва, , 07:11 — REGNUM Торги на Мосбирже 27 сентября открылись снижением по рублю на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. По мере дальнейшего падения цен на нефть и приближения выходных дней (закрытие рабочей недели) давление на него только усилилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К концу дня рубль продемонстрировал ослабление против всех основных валют. Наиболее заметно он сдал позиции в паре с евро из-за его укрепления на Forex. Потом к закрытию дня скорректировался индекс доллар. Его снижение только усилило давление на него перед выходными.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,78%, до 64,69 руб., евро/рубль — на 0,88%, до 70,74 руб., фунт/доллар — на 0,29%, до 79,44 руб.

Сегодня, 30 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 1,07%. В пятницу Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене, что вызвало снижение цен на нефть. Сегодня негативная динамика на нефтяном рынке сохранится. Так как нефть для внутреннего валютного рынка является важным фактором, поэтому рубль будет находиться под давлением на открытии Мосбиржи.

Сгладить негативный нефтяной фактор может опубликованная китайская статистка. Индекс деловой активности в производстве Caixin в Китае в сентябре составил 51,4 против прогноза 50,2 и предыдущего значения 50,4. Рост индекса указывает на улучшение условий для производства.

В центре внимания участников рынка остаются предстоящие переговоры между США и Китаем. В Китае началась золотая неделя. Праздничные дни продлятся до 7 октября. В связи с этим от китайской стороны не стоит ожидать негативных новостей, если это только не будет ответом на действия США.

Если 30 сентября день закроется выше отметки 64,40, то стоит ожидать роста пары доллар/рубль до 65,62 руб. ко 2 октября. А так внешний фон нейтральный рубля и указывает на продолжение бокового движения пары доллар/рубль около 64,50 руб.

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