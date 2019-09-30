Нижний Новгород, , 06:08 — REGNUM Одна из фракций нижегородского Заксобрания предложила продлить соцподдержку для ряда категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт. Под действие нормы попадают четыре социально незащищённые категории. Поправки в областной закон поступили в профильный комитет, но пока не рассмотрены на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о продлении действия закона, дающего право на компенсации пенсионерам разных возрастов и инвалидам, до 31 декабря 2020 года. Авторами инициативы является фракция «Единой России». На сегодня право на 50-процентную компенсацию имеют одинокие неработающие владельцы жилья в возрасте от 70 лет, неработающая семья пенсионеров соответствующего возраста и аналогичная семья пенсионеров, где также есть инвалиды первой или второй групп. На полную компенсацию могут рассчитывать те же граждане, но которым исполнилось 80 лет.

Этот же закон вводит до 100% компенсации для 80-летних федеральных льготников.

«Практика применения данного закона области показала, что данная выплата является востребованной у населения Нижегородской области», — отметили авторы и уточнили, что срок действия закона ограничен пока 31 декабря 2019 года.

Напомним, минимальный размер взноса на капремонт на 2019 год в области составляет 6,3 рубля за каждый «квадрат» общей площади жилого помещения. Показатель не менялся с 2016 года. В регионе отмечается отставание по ежегодным планам реализации программы, из-за чего в фонде-операторе довольно часто сменялось руководство.