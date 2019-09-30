Москва, , 04:27 — REGNUM Московский арбитраж вернул требование о привлечении к субсидиарной ответственности главных героев фильма «Тайна печати дракона» — Джеки Чану и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру. Судья Максим Кантар, рассмотрев просьбу управляющего компании-банкрота «Корпорация Русская Фильм Группа» о возврате ходатайства, полностью её удовлетворил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между тем возвращение ходатайства о привлечении актёров и China Film Group Corporation» к ответственности на сумму свыше 216 млн рублей не лишает компанию права повторно обратиться с теми же притязаниями.

Напомним, режиссёром российско-китайского фильма стал Олег Степченко, известный российскому зрителю по фильму «Вий». В съёмках были задействованы звёзды Голливуда, а фильм вышел в лидеры проката.

Претензии от московской компании, ставшей банкротом в декабре 2017 года, поступили в суд в августе. В них конкурсный управляющий Кирилл Бодров требовал привлечь к субсидиарной ответственности и Джеки Чана, и Арнольда Шварценеггера, а также китайскую компанию-партнёра. Иск оставили без движения, а чуть позднее отклонили ходатайство об истребовании документов и установлении адресов актёров.

К моменту отзыва ходатайства у банкрота сменился конкурсный управляющий — вместо Бодрова эту должность заняла Наталья Никифорова.

Читайте также: В иске к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру — новые детали