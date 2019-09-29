Казань, , 20:51 — REGNUM Россия установила рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире, соответствующая премия была вручена 29 сентября во время церемонии закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходящей в выставочном центре «Казань экспо».

В финале конкурса по хакатону приняли участие более 3 тыс. человек из 77 регионов страны. О включении в Книгу рекордов Гиннесса объявила судья данного ежегодного справочника Шейда Субаси.

«Согласно правилам, я провела проверку всех поданных документов. Для меня честь объявить, что мировой рекорд Гиннеса по самому массовому хакатону в мире установлен АНО «Россия — страна возможностей», — отметила Субаси.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» начался 27 сентября в Казани. Успешнейшие проекты мероприятия будут внедряться в регионах страны. Уже свыше 20 крупных компаний согласились стать партнерами «Цифрового прорыва».

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