Москва, , 17:07 — REGNUM Законопроект Минэкономразвития о регулировании выбросов парниковых газов может привести к замедлению экономического роста, снижению конкурентоспособности российской экономики и повышению тарифов в энергетической сфере. Так считают эксперты — участники круглого стола «Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК», который прошел 27 сентября в Госдуме РФ.

Как напоминает «Интерфакс», Минэкономразвития в сентябре направило в правительство законопроект о регулировании выбросов парниковых газов, который в числе прочего, предполагает введение обязательной углеродной отчетности для крупных эмитентов, установление целевых показателей для предприятий, появление штрафов за превышение объемов выбросов.

Как считает председатель парламентского комитета по энергетике Павел Завальный, Российская Федерация не должна вводить меры углеродного регулирования, ограничивающие экономический рост и социальное развитие нашей страны, предлагаемые же в законопроекте меры, в том числе введение углеродного сбора, могут нанести вред российской экономике. При этом доля выбросов парниковых газов со стороны России в общемировой эмиссии составляет всего 3%. «При этом наша страна является мировым лидером по снижению выбросов с показателем 49% за период 1990—2017 гг.», — сообщил Завальный.

По его словам, Российская Федерация обеспечивает самое большое сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с другими странами за счет технологического развития отраслей ТЭКа и других секторов экономики, а также поглощающей способности своих лесов.

Парламентарий отметил, что большая часть выбросов углекислого газа в РФ приходится на электрогенерацию, нефтегазодобычу, транспортный сектор и металлургию. Во всех секторах, кроме транспорта, количество выбросов снижается. Завальный также подчеркнул, что «общий энергобаланс станы является «чистым»: в нем доминирует природный газ, атомная энергия и гидроэнергетика».

По мнению председателя комитета Госдумы РФ по энергетике, предложенная в законопроекте Минэкономразвития конструкция регулирования выбросов парниковых газов приведет к возникновению у инвесторов неопределенности в реализации планов по расширению и созданию новых производств. Кроме того, из-за этого в энергетической сфере могут вырасти тарифы.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина заявила, что в вопросах снижения эмиссии парниковых газов необходимо сначала утвердить Стратегию долгосрочного низкоуглеродного развития до 2050 года. Только после этого можно приступать к разработке соответствующих законов. После принятия такой стратегии можно будет обсуждать требования, например, об обращении углеродных единиц и сборе за выбросы парниковых газов.

Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Александр Ишков также считает, что проект Минэкономразвития должен быть переработан. Иначе сформулированные в документе требования создадут для компаний много сложностей. Например, приведут к росту отчетности, себестоимости газа и тарифов на электроэнергию и снижению конкурентоспособности российской экономики. Он отметил, что законопроект Минэкономразвития представляет собой кальку с законодательных актов стран-импортеров энергии и не учитывает российскую специфику.