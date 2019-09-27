Москва, , 07:15 — REGNUM Торги по Brent 26 сентября закрылись не большим ростом на 0,10%. Вчерашний день по поведению участников рынка очень похож на 25 сентября. В первой половине дня цена на нефть снижалась, во второй — повышалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Нефть Brent днем снижалась до $61,63 за баррель на фоне на новостях об активном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии. Глава OPEC Баркиндо заявил, что Саудовская Аравия почти полностью восстановила объем нефтяных поставок после атаки на нефтеперерабатывающий комплекс.

Отскоки от $61,30 во второй половине дня проходили на позитивных новостях по предстоящим переговорам между США и Китаем. Министр торговли Китая выразил надежду, что в диалоге с США будет найдена позиция, которая будет устраивать обе стороны. Донадьд Трамп днем ранее заявлял, что соглашение может быть заключено раньше времени.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,73%, до $62,12. Цена корректируется после вечернего роста. Стоит последить за уровнем $61,20. Падение цены ниже указанного уровня вызовет её падение до $60,15.

Чтобы покупатели стали активнее покупать фьючерсы на нефть, цене необходимо подняться выше $63,10. Для этого нужны драйверы, которых может не оказаться перед выходными днями.

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