Москва, , 17:54 — REGNUM Регионы с долговой нагрузкой менее 50% от налоговых поступлений уже в 2020 году смогут получить больший размер кредитов из федерального бюджета, чтобы направить средства на развитие собственной экономики. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе отчёта об исполнении федерального бюджета 2018 года нв пленарном заседании Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Предлагается дать возможность тем субъектам РФ, а их 50, которые имеют уровень долговой нагрузки менее 50% по налоговым доходам, увеличивать инвестиции за счет того, чтобы дать увеличение по заимствованиям. Чтобы эти деньги направлялись не на текущие расходы, а работали на экономику региона», — заявил Силуанов.

Ранее он отметил, что правительство отобрало десять регионов, которые в наибольшей степени нуждаются в господдержке. Кроме того, Минфин также планирует задействовать ресурсы субъектов РФ по возврату бюджетных кредитов, чтобы средства работали на экономику регионов.

«Эти меры мы полагаем целесообразными в следующем (2020) году», — отметил Силуанов