Симферополь, , 17:07 — REGNUM Последние пять лет позволили чётко определить слабые места в отрасли строительства Крыма, а также в исполнении региональных программ. Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы планируем вернуться к проведению еженедельных совещаний по дорожному строительству с участием представителей администраций городов и районов, подрядных организаций, проводящих соответствующие работы в республике, где будем оперативно обсуждать и стараться решать возникающие трудности», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики объяснили низкий процент исполнения мероприятий ФЦП особенностями планирования, поскольку основные выплаты по программе намечены на конец года.

Об этом: В Крыму объяснили низкое исполнение ФЦП особенностями планирования