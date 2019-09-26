Москва, , 11:53 — REGNUM Введение в РФ отрицательных ставок по валютным депозитам будет неправильным шагом, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Конечно, это неправильно. Банкам в разные моменты своей жизни нужны разные валюты. Если рублевую ликвидность Центральный банк РФ может предоставить, то с долларами и евро всё сложнее. Центральный банк не эмитент, а российским банкам могут понадобиться значительные суммы долларов и евро, например для погашения собственных обязательств, — сказал Гинько. — Банки должны иметь возможность привлекать доллары и евро, а основной инструмент для привлечения долларов и евро — это не ЦБ, не межбанковские кредиты, а граждане. А для того чтобы население эти деньги принесло, ставки должны быть выше нуля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Госдума может начать обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам.

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