Нюрба, Якутия, , 10:24 — REGNUM Акционеры ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 31 октября обсудят вопрос о добровольной ликвидации компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации компании, на внеочередном заседании акционеры рассмотрят вопрос о добровольной ликвидация «дочки» АЛРОСА в Нюрбе, обсудят порядок и сроки, назначат ликвидационную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдательный совет АЛРОСА заочно одобрил предложение о добровольной ликвидации «АЛРОСА-Нюрба».

АЛРОСА владеет 97,4878% акций «дочки», ещё 2,5122% акций — у миноритарных акционеров. Одна акция стоит 150 тыс. рублей.